Le immagini del Monte Cucco che brucia tre incendi devastano il parco | si sospetta la mano dei piromani
Tre incendi boschivi si sono sviluppati nel parco regionale del Monte Cucco, con due scoppiati ieri e un terzo nel comune di Nocera Umbra questa mattina in località Aggi. Le fiamme stanno causando danni significativi alla vegetazione e alle aree circostanti. Le autorità sospettano la mano di piromani dietro gli incendi, che continuano a espandersi. Sul posto operano squadre di vigili del fuoco e volontari, mentre le operazioni di contenimento sono in corso.
Continuano la loro avanzata distruttrice i due incendi boschivi scoppiati ieri all’interno del parco regionale del Monte Cucco. Alla situazione già critica, inoltre si è aggiunto nella prima mattinata di oggi un terzo fronte di fuoco nel comune di Nocera Umbra, localizzato in località Aggi. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per contenere le fiamme, rese particolarmente insidiose dal fatto che i territori interessati sono impervi. È ritenuta concreta l’ipotesi dell’origine dolosa per almeno due dei tre incendi. Sono in corso le indagini dei carabinieri forestali, che hanno già condotto i primi sopralluoghi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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