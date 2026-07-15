Le immagini del Monte Cucco che brucia tre incendi devastano il parco | si sospetta la mano dei piromani

Notizia in breve

Tre incendi boschivi si sono sviluppati nel parco regionale del Monte Cucco, con due scoppiati ieri e un terzo nel comune di Nocera Umbra questa mattina in località Aggi. Le fiamme stanno causando danni significativi alla vegetazione e alle aree circostanti. Le autorità sospettano la mano di piromani dietro gli incendi, che continuano a espandersi. Sul posto operano squadre di vigili del fuoco e volontari, mentre le operazioni di contenimento sono in corso.