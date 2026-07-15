Le foto di Kane nel congelatore e il canto di guerra | cosa non si fa per vincere Inghilterra-Argentina

I giocatori e tifosi argentini cantano da giorni per la semifinale dei Mondiali 2026 contro l’Inghilterra, in programma questa sera ad Atlanta. Tra le immagini condivise sui social, ci sono foto di un giocatore nel congelatore e un canto dedicato a Diego Maradona e Messi, con riferimenti alle Malvinas e alla voglia di vincere il torneo. La partita si svolge alle 21 italiane.

Atlanta (Stati Uniti), 15 luglio 2026 – “Per le Malvinas, per Diego (Maradona ndr), per l’ultima di Messi, Argentina voglio vederti bicampione” cantano ormai da giorni i giocatori e i tifosi dell’Argentina in vista della semifinale dei Mondiali 2026 (in programma questa sera alle ore 21 italiane ad Atlanta) contro l’Inghilterra. https:www.quotidiano.netvideosportper-maradona-e-per-le-malvinas-il-coro-dellargentina-accende-la-sfida-con-linghilterra-video-nca5beal Un coro che riaccende una storica rivalità, la quale affonda radici lontane sia in campo (la famosa vittoria dell’Albiceleste – che poi alzò al cielo la coppa – con la “mano de... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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