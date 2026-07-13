Mercoledì alle 21:00 si gioca la semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina. La sfida vede protagonisti giocatori come Bellingham e Kane contro l’eterno Messi. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e disponibile in streaming gratuito. Sono disponibili statistiche, notizie e probabili formazioni per il match.

Inghilterra-Argentina è una partita valida per le semifinali del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. Una delle rivalità più accese del panorama calcistico internazionale, che travalica anche la dimensione puramente sportiva, è pronta a rinfocolarsi. Inghilterra e Argentina si ritrovano di fronte a distanza di 24 anni dall’ultimo incontro ufficiale e stavolta lo fanno in una prestigiosissima semifinale mondiale, che mette in palio un pass per la finale di East Rutherford contro la vincente di Francia-Spagna. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra-Argentina: Bellingham e Kane sfidano l’eterno Messi

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LAGA PANAS KING HARRY KANE + BELLINGHAM TANTANG MESSI! PREVIEW MATCH INGGRIS VS ARGENTINA SEMIFINAL

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Sarà Argentina-Inghilterra l’altra semifinale. Messi e Kane a secco (per una volta)L’altra semifinale del Mondiale sarà tra Argentina e Inghilterra, in programma mercoledì 15 luglio alle 21 a Bergamo.

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