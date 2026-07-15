Inghilterra-Argentina | le probabili formazioni In campo Kane e Messi

Da video.gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Inghilterra e Argentina, le formazioni si preparano per la semifinale di Atlanta. L'allenatore inglese ha recuperato i centrocampisti Rice e O’Reilly, mentre quello argentino ha riavuto a disposizione Paredes e Romero. La partita segna il ritorno di queste nazionali a un confronto diretto dopo vent'anni, con le due squadre pronte a schierare i loro giocatori più esperti, tra cui Kane e Messi.

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Vent’anni dopo l’ultima sfida ai Mondiali, Inghilterra e Argentina tornano ad affrontarsi in una semifinale dal sapore storico. Tuchel recupera Rice e O’Reilly, mentre Scaloni ritrova Paredes e Romero: ecco come arrivano le due nazionali alla sfida di Atlanta. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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