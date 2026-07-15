Le Figaro | Follia immobiliare a Milano Tutta colpa degli esiliati fiscali

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, gli "esiliati fiscali" fanno aumentare i costi del mercato immobiliare di lusso. Lo scrive il quotidiano francese  "Le Figaro". "Solo lo scorso anno, i prezzi delle abitazioni più prestigiose sono aumentati di quasi il 7 per cento, secondo l'agenzia immobiliare di lusso Christie's. In dieci anni, il loro valore è quasi raddoppiato", afferma il giornale conservatore, secondo cui "questa follia immobiliare è del tutto nuova". "Ancora pochi anni fa, i grandi immobili di pregio faticavano a trovare acquirenti ", nota il quotidiano. "I proprietari, spesso appartenenti ad antiche famiglie lombarde, erano costretti a suddividerli in unità più piccole per valorizzarli meglio", aggiunge "Le Figaro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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