Le false bici

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati ufficiali dei primi sei mesi del 2025 indicano un aumento di incidenti stradali a Bologna, con un incremento di morti e feriti. La polemica su Città 30, iniziata in precedenza, si riaccende in seguito a queste cifre. La discussione riguarda le misure adottate per la sicurezza stradale e l’efficacia delle politiche di mobilità urbana. Nessuna modifica alle normative è stata annunciata in risposta ai dati finora disponibili.

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Alla luce dei dati finalmente ufficiali dei primi sei mesi del 2025, a Bologna è ripartita la polemica su Città 30. I morti e i feriti sulle strade sono aumentati anziché diminuire. Questa è la prova, dice l'opposizione di centrodestra, che quel limite di velocità non serve a nulla. No, replica la maggioranza del sindaco Lepore: per avere un riscontro realistico bisogna guardare al lungo periodo, 5 o 10 anni almeno. Ora, a parte che la stessa maggioranza faceva salti di gioia appena qualche mese fa commentando alcuni risultati parziali (alla faccia del lungo periodo), la verità è che si tratta di una polemica surreale, dal momento che a Bologna nessuno rispetta il limite dei 30 chilometri all'ora e nessuno controlla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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