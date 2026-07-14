Arriva la Polizia locale in bici | controlli su monopattini e bici elettriche truccate

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia locale di corso Magenta ha iniziato a pattugliare con biciclette, concentrandosi su aree verdi e su veicoli elettrici modificati. Gli agenti stanno effettuando controlli su monopattini e bici elettriche truccate, verificando eventuali motori nascosti o irregolarità. La presenza in bici mira a monitorare meglio la mobilità in zone pedonali e aree verdi, intervenendo direttamente con pattuglie più agili e silenziose.

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Legnano (Milano), 14 luglio 2026 – Ci penseranno gli agenti di polizia “bicimontati” a tenere d’occhio le aree verdi, a controllare bici elettriche farlocche (motorini camuffati) e la mobilità in monopattino: è questo il significato dell’ultima novità che riguarda il corpo di Polizia locale di corso Magenta. “Un altro tassello nella dotazione di mezzi della nostra Polizia locale e un passo ulteriore nella direzione di un controllo sempre più puntuale ed efficace del territorio - così Mario Brambilla, assessore al Welfare, Abitare e Sicurezza, commenta l’istituzione del nucleo “bicimontato” - che considera, quindi, la necessità di vigilare sulla condotta di forme di mobilità come i monopattini e le biciclette, ma anche di presidiare meglio le tante zone verdi che può vantare la nostra città”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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