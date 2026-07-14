A Treviso, un’infermiera è sotto processo per aver simulato vaccinazioni contro il COVID-19, fingendo di inoculare le dosi senza effettuarle realmente. L’indagine si è aperta quasi cinque anni dopo l’inizio dell’emergenza pandemica e riguarda le pratiche di una professionista che avrebbe falsificato le procedure di vaccinazione. L’udienza si è svolta lunedì mattina, con il procedimento ancora in corso.

A quasi cinque anni dall’emergenza pandemica si è aperto lunedì mattina il processo legato all’inchiesta sulle false vaccinazioni. Sul banco degli imputati c’è Elena Venzo (difesa dall’avvocato Stefani Bertoldi), infermiera 54enne di Treviso, all’epoca in servizio nell’hub vaccinale allestito all’ex Maber di Villorba e successivamente sospesa dall’Usl 2. Secondo la Procura la donna avrebbe simulato la somministrazione del vaccino anti-Covid, oppure, in altri casi, inoculato soltanto una parte del siero, certificando comunque l’avvenuta iniezione. La sua condotta avrebbe così consentito ad alcune persone contrarie al vaccino di ottenere il Green Pass senza aver completato regolarmente la profilassi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Treviso, infermiera no-vax fingeva di inoculare le dosi del vaccino: Elena Venzo a processo per le «false» vaccinazioni

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