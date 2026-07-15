Lazio | Tidei Iv su Castello Santa Severa dovrebbe preoccupare finanziamento perso da Regione

Marietta Tidei di Italia Viva ha commentato il comunicato del Comitato per il Castello di Santa Severa, sottolineando come la perdita di finanziamenti da parte della Regione Lazio possa rappresentare un problema per il progetto. La deputata ha espresso sorpresa riguardo alle dichiarazioni del comitato e ha evidenziato l'importanza di approfondire la questione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla somma di denaro coinvolta o sui motivi della perdita di finanziamenti.

La capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale del Lazio, Marietta Tidei, ha rilasciato una dichiarazione in merito al comunicato del Comitato per il Castello di Santa Severa, esprimendo il suo stupore. “Ho letto con un certo stupore il comunicato del Comitato per il Castello di Santa Severa. Trovo singolare che, invece di preoccuparsi dei 500 mila euro del finanziamento ministeriale che la Regione ha perso a causa dei ritardi e dell’inefficienza nella progettazione, il Comitato ritenga più importante occuparsi della veemenza con cui ho denunciato questa vicenda – sottolinea Tidei –. Se non avessi presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, nessuno avrebbe saputo che quel finanziamento era andato perduto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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