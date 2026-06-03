Amministrative | Tidei Iv Lazio su Santa Marinella Regione sostenga tutti i Comuni

La capogruppo di Italia Viva nel Lazio ha commentato il sostegno della Regione alla candidatura di Damiano Gasparri come sindaco di Santa Marinella. Ha espresso interesse per il comunicato del vicepresidente del Consiglio regionale, che ha supportato il candidato. Tidei ha anche auspicato che la Regione possa sostenere tutti i Comuni durante le prossime amministrative.

La capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio, Marietta Tidei, ha rilasciato una nota in cui esprime il suo interesse per il comunicato del vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, che sostiene la candidatura a sindaco di Damiano Gasparri. Tidei sottolinea che ogni persona è libera di sostenere il candidato che ritiene più opportuno, ma desidera tornare su un tema che il centrodestra ha ripetuto per mesi durante questa campagna elettorale. Critica alla visione del centrodestra. Secondo Tidei, il centrodestra ha sostenuto l’idea che, poiché la Regione Lazio è governata da questa parte politica, anche i Comuni debbano essere amministrati dalla stessa per attivare sinergie istituzionali, velocizzare le autorizzazioni, sbloccare risorse e realizzare progetti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Trasmissione autogestita Pietro Tidei - 3 aprile 2026

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