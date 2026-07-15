L’azienda | Diciotto licenziamenti Sciopero e proteste dei lavoratori

Domani si terrà uno sciopero contro i 18 licenziamenti annunciati da un'azienda che impiega circa 390 persone nel settore delle vernici e dei rivestimenti protettivi. I lavoratori protestano contro le decisioni di riduzione del personale, che hanno generato proteste e mobilitazioni. La protesta coinvolge i dipendenti dell'azienda, che ha comunicato i licenziamenti nelle ultime settimane. La situazione ha portato a manifestazioni di dissenso tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Sciopero domani contro i 18 licenziamenti alla Sherwin Williams, azienda che conta 390 dipendenti e che si occupa di produzione e commercio di vernici e rivestimenti protettivi. La protesta si terrà dalle 8 alle 11 davanti ai due cancelli dello stabilimento in via del Fiffo 12. Si è tenuto già un incontro sulla questione tra sindacati e vertici aziendali. Incontro definito tuttavia inconcludente e preoccupante da Eros Bolognesi (Filtcem -Cgil), Antonio Montelone (Uiltec - Uil), Tiziano Loreti (Si Cobas Bologna) e dalla Rsu. "Abbiamo contestato – spiegano i sindacalisti –, il merito delle motivazioni addotte, che riteniamo essere non solo prive di reale fondamento (soprattutto in relazione alle dichiarate prospettive produttive del sito di Pianoro), ma anche strumentali e inconsistenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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