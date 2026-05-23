Licenziamenti Kito Chain la solidarietà dei lavoratori | quasi tutti sono in sciopero

Notizia in breve

Dopo l'annuncio di 19 licenziamenti nello stabilimento di Tarvisio, circa il 90% dei lavoratori si è fermato. La produzione è sospesa e i dipendenti hanno avviato uno sciopero generale. L'azienda, che occupa attualmente 100 persone, non ha ancora fornito dettagli sulle motivazioni dei licenziamenti. I lavoratori chiedono chiarimenti e hanno deciso di non riprendere il lavoro fino a nuove comunicazioni. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.