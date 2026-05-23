Licenziamenti Kito Chain la solidarietà dei lavoratori | quasi tutti sono in sciopero
Dopo l'annuncio di 19 licenziamenti nello stabilimento di Tarvisio, circa il 90% dei lavoratori si è fermato. La produzione è sospesa e i dipendenti hanno avviato uno sciopero generale. L'azienda, che occupa attualmente 100 persone, non ha ancora fornito dettagli sulle motivazioni dei licenziamenti. I lavoratori chiedono chiarimenti e hanno deciso di non riprendere il lavoro fino a nuove comunicazioni. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.
È braccio di ferro tra i lavoratori e la proprietà di Kito Chain (ex Weissenfels), dopo l'annuncio da parte dell'azienda di 19 licenziamenti nello stabilimento di Tarvisio, che al momento impiega 100 dipendenti. Allo sciopero di ieri, davanti alla fabbrica, hanno partecipato quasi tutti gli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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