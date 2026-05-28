L' azienda può tagliare il Tfr dei lavoratori in caso di licenziamenti | la novità

Una nuova disposizione permette alle aziende di ridurre il trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti in caso di licenziamenti. Fino a ora, il Tfr era considerato un diritto inalienabile, ma ora può essere soggetto a tagli. La modifica riguarda le modalità di calcolo e gestione di questa forma di retribuzione differita, che può essere diminuita in determinate situazioni di cessazione del rapporto di lavoro. La normativa è entrata in vigore senza prevedere limiti specifici alle riduzioni possibili.

Il trattamento di fine rapporto dei lavoratori, il Tfr, non è più intoccabile. Il "tesoretto" che i dipendenti maturano di mese in mese secondo la legge può essere anche ridotto. Ma dipende dai casi. Nei casi di licenziamenti collettivi, due sentenze della Corte d'appello di Napoli hanno. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vertenza Trasnova, azienda ritira licenziamenti per i 94 lavoratori

Licenziamenti Kito Chain, la solidarietà dei lavoratori: quasi tutti sono in scioperoDopo l'annuncio di 19 licenziamenti nello stabilimento di Tarvisio, circa il 90% dei lavoratori si è fermato.

Temi più discussi: L’azienda può tagliare il TFR per evitare licenziamenti, la sentenza; Il Portogallo dà una lezione all’Italia. Nei giorni di ferie stai a casa e ti pagano di più; Riscatto laurea agevolato a 6.200 euro l'anno. Conviene ancora o meglio il fondo pensione?; Perché le Isole Canarie sono da evitare nel 2026 (e dove andare invece).

TFR, anticipo e calcolo della liquidazione: dalla rivalutazione alla tassazione finale, le cose che conviene sapere prima di lasciare il lavoroÈ possibile chiedere un anticipo del TFR, ma il più delle volte il calcolo è errato. Prima di procedere è importante conoscere tutti gli aspetti. trading.it

L'azienda può tagliare il TFR per evitare licenziamenti, la sentenzaTaglio del TFR per evitare i licenziamenti: la Corte d’Appello di Napoli conferma la legittimità degli accordi aziendali sulle quote future. Ecco cosa cambia. msn.com