L' azienda può tagliare il Tfr dei lavoratori in caso di licenziamenti | la novità

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una nuova disposizione permette alle aziende di ridurre il trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti in caso di licenziamenti. Fino a ora, il Tfr era considerato un diritto inalienabile, ma ora può essere soggetto a tagli. La modifica riguarda le modalità di calcolo e gestione di questa forma di retribuzione differita, che può essere diminuita in determinate situazioni di cessazione del rapporto di lavoro. La normativa è entrata in vigore senza prevedere limiti specifici alle riduzioni possibili.

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Il trattamento di fine rapporto dei lavoratori, il Tfr, non è più intoccabile. Il "tesoretto" che i dipendenti maturano di mese in mese secondo la legge può essere anche ridotto. Ma dipende dai casi. Nei casi di licenziamenti collettivi, due sentenze della Corte d'appello di Napoli hanno. 🔗 Leggi su Today.it

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