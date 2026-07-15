Il presidente della Regione Lazio ha firmato un’ordinanza che estende le misure di tutela contro le alte temperature a nuove categorie di lavoratori. La decisione riguarda le fasce di lavoratori esposti a rischi legati alle temperature record, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele sul posto di lavoro. La misura si applica immediatamente e coinvolge diverse categorie, senza specificare quali.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato un’importante integrazione all’ordinanza regionale, finalizzata a tutelare i lavoratori dalle temperature record che si stanno registrando. Questo nuovo testo amplia i contenuti della precedente ordinanza del 22 maggio 2026, specificando che il divieto di lavoro in condizioni di prolungata esposizione al sole si estende anche a determinate attività particolari. Tra queste, si annoverano i lavori di manutenzione delle aree verdi, i cantieri stradali di manutenzione, la verifica dei ponti e lo sfalcio dell’erba sulle banchine. Divieti di lavoro e settori coinvolti. L’ordinanza stabilisce il divieto di lavorare su tutto il territorio regionale dalle ore 12:30 alle 16, per proteggere la salute dei lavoratori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lavoro: Rocca firma integrazione ordinanza emergenza caldo, “estesa ad altre categorie lavoratori”

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