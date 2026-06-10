Emergenza caldo | scatta l’ordinanza per tutelare i lavoratori a rischio

È stata emanata un’ordinanza a Bergamo per tutelare i lavoratori esposti al caldo eccessivo. La misura mira a garantire la sicurezza sul lavoro in situazioni di emergenza climatica, considerando le condizioni di chi svolge attività all’aperto o in ambienti soggetti a temperature elevate. La normativa intende coordinare le azioni di prevenzione e tutela, adattandosi alle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici.

Bergamo. La gestione della sicurezza sul lavoro di fronte alle sfide dei cambiamenti climatici richiede un approccio pratico, capace di unire la tempestività delle regole con la realtà quotidiana di chi sta sul campo. In questo contesto, l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, fa un passo avanti importante, introducendo misure nette per proteggere la salute di chi lavora all’aperto nei mesi più caldi. Il provvedimento è chiaro: dal 10 giugno al 23 settembre 2026 scatta lo stop totale alle attività con esposizione prolungata al sole nella fascia oraria più critica, quella che va dalle 12,30 alle 16.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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