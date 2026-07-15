Lautaro Martinez l’uomo della finale | al ‘Toro’ basta una palla per prendersi la scena!

Da internews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo nel match tra Inghilterra e Argentina, portando la sua squadra in finale. La rete dell’1-2 è arrivata poco prima delle 20:00, quando sono state rese note le formazioni ufficiali e il giocatore è stato ancora una volta in panchina. La sua presenza in campo si è concretizzata solo nel momento cruciale, confermando la sua importanza nel risultato.

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Inter News 24 Lautaro Martinez è stato decisivo in Inghilterra-Argentina, sua la rete dell’1-2 che vale la qualificazione alla finale. Verso le ore 20:00 quando sono uscite le formazioni ufficiali di Inghilterra-Argentina siamo rimasti un po’ sorpresi al vedere Lautaro Martinez in panchina un’altra volta. Ma subito dopo il pensiero è andato all’impatto avuto dal ‘Toro’ a gara in corso nei quarti di finale. E ci siamo chiesti se Lionel Scaloni ormai vede in lui un’arma letale da subentrato. Ora, a distanza di poco più di 3 ore, abbiamo una risposta. All’attaccante dell’Inter non serve una maglia da titolare per prendersi la scena, bastano pochi minuti e una palla al bacio data dal più grande di tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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