Lionel Scaloni ha giocato in Europa senza lasciare tracce significative. I tifosi di Lazio e Atalanta ricordano solo alcune azioni isolate del suo passato da calciatore. La sua carriera nel continente si limita a poche apparizioni con prestazioni poco memorabili. Nessuna vittoria importante o traguardo rilevante è associato al suo nome durante il periodo europeo. Scaloni, oggi noto come allenatore, non ha lasciato un'impronta marcata nel calcio internazionale.

Lionel Scaloni non ha lasciato grandissima memoria della sua carriera in giro per l'Europa. Laziali e atalantini ricordano appena un paio di giocate di questo Sanfesino umile, modesto, anonimo, insomma tutto tranne il tecnico campione del mondo, l'uomo che ha prodotto un neologismo sul proprio cognome, la Scaloneta è la nazionale argentina ed un modo di fare football, come Sacchi e Sarri, sacchismo e sarrismo per restare nei nostri condomini. Non è un esagitato di bordo campo, ha frequentato il football, lo insegna, vive in Spagna dove ha preso casa a Maiorca, la sua isola è differente da quella del Regno di Thomas Tuchel, rivale di stasera, un tedesco sulfureo, asciutto nel fisico, tosto un po' troppo nei gesti e nelle parole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'attesa è finita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATTESA FINITA

Notizie e thread social correlati

Bocconi, l’attesa è finita: riecco La BecconaOggi riapre a Bocconi il bar e trattoria La Beccona, dopo più di due anni di chiusura.

L'attesa è finita: la 1000 Miglia arriva a FerraraLa 44ª edizione della 1000 Miglia transiterà a Ferrara in due date diverse, oggi e sabato 13 giugno.

Temi più discussi: L'attesa è finita: svelato il nuovo telescopio che vedrà l'universo come mai prima; VARALLO 50^ EDIZIONE ALPÀA L’attesa è finita, è arrivato il gran giorno della manifestazione; Etruschi e Nuragici in mostra in una location unica: l’attesa è finita; Zucchero, l’attesa è finita. Stasera il concerto allo stadio Adriatico ad un passo dal sold out.

L'attesa è quasi finita. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok arriva il 9 luglio! Guarda il trailer di lancio, Cielo non dimenticato, ora disponibile su YouTube! youtu.be/bEFYnDCYmvM #Relink #EndlessRagnarok #CygamesIT x.com

Dev Journal #5: L'ATTESA È FINALMENTE FINITA!!! reddit

L'attesa è finitaCt all'opposto, mano de Dios, guerra delle Falkland e il non detto che dura da 44 anni: il conflitto perso con l'Inghilterra aprì l'Argentina alla democrazia ... ilgiornale.it

Parcheggio, finita l’attesa . I costi di un posto al mareDomani apre il punto di sosta di piazza Marvelli: oltre trecento stalli sorvegliati da 44 telecamere. Le tariffe estive e quelle invernali . msn.com