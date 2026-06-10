La 44ª edizione della 1000 Miglia transiterà a Ferrara in due date diverse, oggi e sabato 13 giugno. La gara, che si svolge annualmente, prevede il passaggio di auto storiche attraverso diverse città italiane. Questa è la prima volta che Ferrara riceve due passaggi in un’unica edizione. La manifestazione coinvolge vetture d’epoca e si svolge su un percorso prestabilito. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza per i momenti di transito.

Ferrara è pronta a un attesissimo bis: la 44ª edizione della 1000 Miglia quest’anno transiterà eccezionalmente a Ferrara in ben due occasioni, oggi e sabato 13 giugno prossimo. Un doppio evento che regalerà di certo emozioni uniche a tutti i ferraresi, una festa per la città che si trasformerà così in una vetrina ricca di fascino per i tantissimi appassionati delle auto sportive e storiche. L’appuntamento, come accennato, è innanzitutto quello di oggi: l’arrivo a Ferrara della Corsa è previsto dalle ore 9 circa per quanto riguarda le Ferrari e dalle 10.30 per le auto storiche. Il tutto, nell’ambito della seconda tappa che sta portando in queste ore il "museo viaggiante unico al mondo" da Padova a Montecatini Terme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L'attesa è finita: la 1000 Miglia arriva a Ferrara

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