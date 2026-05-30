Oggi riapre a Bocconi il bar e trattoria La Beccona, dopo più di due anni di chiusura. La struttura, situata a Portico, è stata ristrutturata e affidata a nuovi gestori tramite un bando comunale, con contratto di sei anni. La riapertura segna il ritorno del locale, che si trova a circa quattro chilometri dal capoluogo. La gestione precedente si era conclusa con la fine del contratto, e ora il locale riprende l’attività con una nuova gestione.

Riapre oggi a Bocconi, il paese a quattro km dal capoluogo Portico, il bar e trattoria La Beccona, dopo oltre due anni di chiusura per ristrutturazione dei locali e bando per individuare i nuovi gestori della struttura comunale, in gestione per sei anni. Titolare della nuova impresa è la giovane Sara Ferrucci di San Benedetto in Alpe, dove gestisce da qualche anno il Chio.sco di piadine all’imbocco del sentiero dell’Acquacheta, insieme al marito Pompeo Laserra. La coppia aiuterà anche il nuovo staff de La Beccona: lo chef Simone Mortillaro, forlivese da tre anni a Portico, e i baristi-camerieri Francesco Ferrucci (fratello della titolare) ed Elena Selvi di Rocca San Casciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bocconi, l’attesa è finita: riecco La Beccona

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