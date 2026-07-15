L’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus è ricercato dai giganti italiani dell’AC Milan

Notizia in breve

Secondo fonti online, l’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus sarebbe nel mirino dell’AC Milan. La squadra inglese sta rafforzando il reparto offensivo e potrebbe decidere di cedere il giocatore, dopo aver vinto il titolo di Premier League sotto la guida di Mikel Arteta. La trattativa non è ancora ufficiale, ma si intensificano le voci su un possibile trasferimento. Il club italiano sta valutando l’operazione per rinforzare l’attacco nella prossima stagione.