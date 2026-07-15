L’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus è ricercato dai giganti italiani dell’AC Milan
Secondo fonti online, l’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus sarebbe nel mirino dell’AC Milan. La squadra inglese sta rafforzando il reparto offensivo e potrebbe decidere di cedere il giocatore, dopo aver vinto il titolo di Premier League sotto la guida di Mikel Arteta. La trattativa non è ancora ufficiale, ma si intensificano le voci su un possibile trasferimento. Il club italiano sta valutando l’operazione per rinforzare l’attacco nella prossima stagione.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La ricostruzione offensiva dell’Arsenal sta accelerando, con Mikel Arteta pronto a prendere diverse decisioni difficili dopo aver guidato il club al titolo di Premier League. Piuttosto che permettere ai giocatori di successo di restare grazie ai contributi passati, i Gunners sembrano determinati a rinfrescare la squadra e creare spazio per opzioni offensive più giovani o più affidabili. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA La partenza di Leandro Trossard ha già cambiato il quadro sulla fascia sinistra, mentre un altro attaccante esperto potrebbe ora seguirlo fuori dagli Emirati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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La #Juventus continua a cercare un profilo importante per l’attacco Tra i nomi da tenere d’occhio c’è anche Gabriel #Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal. Un giocatore tecnico, mobile, abituato a giocare ad alti livelli e capace di ricoprire più ruoli nel re facebook
#Calciomercato, il #Milan ha avuto dei contatti con l' #Arsenal per #GabrielJesus. Sul brasiliano c'è anche la #Juventus, ma i rossoneri sono in pole position x.com
Non vado d'accordo con 97 Gabriel reddit
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