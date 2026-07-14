Il Milan ha manifestato interesse per Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal. Recentemente, il club ha passato momenti di incertezza, ma in breve tempo ha concluso accordi per l’acquisto di due giocatori, Ramos e Gila, con investimenti significativi.

Nel calcio cambiano gli scenari in pochissimi secondi. Basti pensare al Milan che è passato in poche settimane dallo stallo più totale agli acquisti milionari di Ramos e Gila. Tuttavia, in attesa di qualche possibile cessione (vedi soprattutto il futuro di Rafael Leao), il club rossonero si starebbe muovendo per regalare a Ruben Amorim un altro grande nome: Gabriel Jesus. Contatto tra Milan e Arsenal per Gabriel Jesus: si muove anche la Juventus. Secondo come riportato dal media inglease teamtalk.com, il Milan sarebbe in pole position nella corsa al calciatore brasiliano. I dirigenti rossoneri avrebbero già contattato l’Arsenal, che ha già comunicato al giocatore (che ha solo un altro anno di contratto con i ‘Gunners’) di volerlo cedere in questa sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Milan vuole anche Gabriel Jesus attaccante dell’Arsenal

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Will AC Milan Sign Gabriel Jesus

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