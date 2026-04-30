Calciomercato Milan | assalto a Gabriel Jesus la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri Restano due nodi però da sciogliere

Il Milan ha messo gli occhi su Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, nel tentativo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa è in corso, ma ci sono ancora due questioni da risolvere prima di arrivare a un accordo definitivo. La società rossonera lavora per definire i dettagli, mentre il giocatore è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Agente Gila: «Non ci preoccupa il futuro». L’indizio sul difensore della Lazio e cosa filtra in vista dell’estate Borussia Dortmund, in chiusura il rinnovo di contratto di Samuele Inacio. Tutti i dettagli sulla firma dell’attaccante 18enne Neuer Bayern Monaco, permanenza vicina: contatti con l’agente per il rinnovo. Definita la strategia per la porta Agente Gila: «Non ci preoccupa il futuro».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliere Notizie correlate Milan, pronta una rivoluzione in attacco: c’è l’occasione Gabriel Jesus dall’Arsenal. Il prezzo stuzzicaSiamo sempre più vicini alla fine del campionato e il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. Leggi anche: Milan, assalto al bomber: Kean in pole, ma spunta l’ombra di Gabriel Jesus Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cardinale ha dato l'ok: Milan, via libera per l'assalto a Gila; Calciomercato Milan, assalto a Gila: arriva il via libera di Cardinale; Calciomercato Milan, assalto a Gila: le ultime di Gazzetta; Calciomercato Milan, aria di rivoluzione in attacco (di nuovo): chi va e chi resta. Milan: assalto a Mario Gila, sfida a Juve e Napoli. Goretzka obiettivo a centrocampoMilan: assalto a Mario Gila, sfida a Juve e Napoli. Goretzka obiettivo a centrocampo Il Milan accelera sul mercato estivo: passi avanti concreti per arrivare a Mario Gila, difensore ... tuttojuve.com Milan, assalto a Gila: Allegri ha già fatto sapere quello che pensa a riguardoIl mercato estivo del Milan inizia a prendere forma. L'obiettivo è allestire una rosa di altissimo livello, da Champions League. sportal.it ESCLUSIVA GILA-MILAN: PARLA L'AGENTE PianetaMilan.it ha intervistato l'agente di Mario #Gila, obiettivo molto concreto di calciomercato dei rossoneri. Il procuratore del difensore della #Lazio ha aperto al #Milan e elogiato Massimiliano #Allegri, pur sott - facebook.com facebook ESCLUSIVA Agente #Gila: “ #Milan e #Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c'è la #Lazio” | Calciomercato #Milan #SerieA #SempreMilan x.com