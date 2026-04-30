Calciomercato Milan | assalto a Gabriel Jesus la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri Restano due nodi però da sciogliere

Da calcionews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha messo gli occhi su Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, nel tentativo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa è in corso, ma ci sono ancora due questioni da risolvere prima di arrivare a un accordo definitivo. La società rossonera lavora per definire i dettagli, mentre il giocatore è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliere

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