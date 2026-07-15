Gli studenti universitari spendono oltre 5.000 euro all’anno solo per l’affitto e le utenze. A questa cifra si aggiungono circa 3.000 euro per spese alimentari e altri costi quotidiani. In totale, il budget annuale dedicato a queste voci supera i 8.000 euro. Le spese comprendono anche trasporti, cene e attività sportive, contribuendo a far salire ulteriormente la cifra complessiva.

Più di 5mila euro in un anno solo per pagare l’affitto dell’alloggio e le utenze. Per non parlare poi della spesa al supermercato, che pesa per altri 3.200 euro. E dalla cucina dell’appartamento condiviso con altri studenti, al tavolo del ristorante o all’aperitivo il passo è breve. Così per ogni studente se ne vanno altri 2mila euro tra cene, aperitivi, pizze e pasti nella mensa. Per una spesa totale di 10.500 euro in un anno. A fare i conti in tasca agli studenti universitari a Rimini è stata la stessa Alma mater attraverso il bilancio di sostenibilità. Per la città di Rimini, la presenza del campus universitario con migliaia di studenti – tra cui tanti fuorisede – equivale a un indotto economico importante, che vale decine di milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ateneo vale decine di milioni. Ecco quanto spendono i ragazzi tra casa, trasporti, cene e sport

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