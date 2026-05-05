Secondo i dati più recenti, i cittadini lombardi spendono oltre 1.000 euro all’anno per la sanità, rendendo questa regione quella con la spesa pro-capite più alta in Italia. La cifra rappresenta una differenza significativa rispetto ad altre aree del paese, evidenziando un divario tra chi può sostenere facilmente queste spese e chi invece si trova in condizioni di maggiore difficoltà economica. La questione riguarda soprattutto i costi diretti sostenuti dai cittadini, senza considerare altri tipi di spesa sanitaria.

Milano, 5 maggio 2026 – I cittadini lombardi? Sono quelli che pagano di più quando si parla di spesa sanitaria pro-capite diretta: “la più alta d'Italia, più di 1.000 euro all'anno". La fotografia emerge dall'ultimo rapporto 'Sussidiarietà e.salute' della Fondazione per la sussidiarietà presentato nel centro congressi di Fondazione Cariplo a Milano. Da questa istantanea consegue che il sistema sanitario "sta perdendo le caratteristiche di universalismo ed equità" e non riesce a garantire "tempestività dei servizi". Un tema non secondario e fortemente sentito dai cittadini della regione che troppo spesso, a fronte di lunghi tempi di attesa per una visita, decidono di rivolgersi ai privati dove le tempistiche sono spesso (molto) diverse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Più di 1.000 euro all’anno”: ecco quanto spendono i lombardi per la sanità. Così cresce il divario tra chi può pagare e chi no

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