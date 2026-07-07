Tfa sostegno XI ciclo il costo della specializzazione | da 2.700 a 4.100 euro Ecco quanto spendono gli aspiranti docenti ateneo per ateneo

Il costo della specializzazione Tfa sostegno per l’XI ciclo varia tra 2.700 e 4.100 euro a seconda dell’ateneo. I candidati devono sostenere spese che differiscono in base alla struttura universitaria presso cui si iscrivono. Il decreto ministeriale che ha avviato il ciclo non ha modificato le fasce di prezzo, ma le tariffe rimangono comunque elevate rispetto ad altri percorsi di formazione. La somma totale include tasse di iscrizione e eventuali costi aggiuntivi legati a materiali o esami.

Diventare insegnante di sostegno in Italia ha un prezzo. E non è irrilevante. L’XI ciclo dei percorsi di specializzazione, appena avviato con il decreto ministeriale n. 926 del 26 giugno, mette a disposizione 30.241 posti, ma per accedervi gli aspiranti docenti devono fare i conti con una spesa che varia significativamente da un ateneo all’altro. Tra quota di partecipazione al test preselettivo e tassa di iscrizione al percorso formativo, la cifra complessiva oscilla tra i 2.700 euro dell’Università di Teramo e i 4.250 euro dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Una differenza di oltre 1.500 euro a parità di titolo conseguito. L’analisi dei bandi pubblicati dagli atenei italiani rivela un panorama frammentato, con costi che non seguono necessariamente il divario Nord-Sud. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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