L’Atalanta ha annunciato il nuovo direttore sportivo. Il dirigente ha dichiarato di aver accettato subito la proposta e di considerare l’incarico come il massimo. Il presidente ha commentato che il club si comporta sempre correttamente, anche nel settore della preparazione fisica. Giuntoli ha espresso soddisfazione per la permanenza di un giocatore chiave e ha confermato l’intenzione di prolungare il contratto.

"Quando è arrivata la chiamata dell’Atalanta ho accettato in un secondo la proposta. Per me è il massimo lavorare qui". Il nuovo corso alla Dea di Cristiano Giuntoli (in foto con Luca Percassi, credit Atalanta.it) inizia all’insegna dell’ambizione. "La mia storia parla di risultati abbinati alla sostenibilità. Qui posso parlare di calcio con chi ha dimostrato di capirne come i Percassi", spiega Giuntoli. Anticipando che non ci saranno stravolgimenti sul mercato: "Crediamo che la squadra sia molto forte e siamo convinti che in questo club ci sia ‘tanta roba’. C’è una cantera invidiata in tutto il mondo". Inevitabile un passaggio su Palestra ("È stata una trattativa aperta, tutti erano al corrente di tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Sport.quotidiano.net - L’atalanta presenta il nuovo DS: "Palestra? noi sempre corretti». Giuntoli: "Felice che Ederson resti, vogliamo prolungare»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ATALANTA CI FREGA DI NUOVO, PALESTRA AL CHELSEA. SIAMO STUFI!!!!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giuntoli: "Lavoriamo al rinnovo di Ederson, Palestra? Noi corretti con tutti'

Giuntoli: "Palestra? Sempre stati corretti con tutti. Per Ederson lavoriamo al rinnovo, Carnesecchi resta"Il direttore sportivo dell'Atalanta ha confermato che la squadra è sempre stata corretta nelle relazioni con tutti.

Temi più discussi: Inter, Marotta: Palestra? Ecco cosa avevamo concordato con l'Atalanta; Giuntoli: Questione Palestra? Atalanta sempre corretta; Rinnoviamo con Ederson, Giuntoli si presenta all'Atalanta e 'punge' l'Inter su Palestra; Palestra, l'agente risponde a Marotta: Inter e Atalanta non hanno mai raggiunto un accordo.

#Chelsea ha rilanciato nel momento in cui l’Inter stava chiudendo. Sul piatto ci sarebbe un’offerta più ricca per l’ #Atalanta e a Marco #Palestra (contratto più lungo e a cifre superiori) che verrà presentata a entrambe le parti nelle prossime ore: incontro odierno x.com

L’atalanta presenta il nuovo DS: Palestra? noi sempre corretti. Giuntoli: Felice che Ederson resti, vogliamo prolungareQuando è arrivata la chiamata dell’Atalanta ho accettato in un secondo la proposta. Per me è il massimo lavorare qui. Il nuovo corso alla Dea di Cristiano Giuntoli (in foto con Luca Percassi, credit ... ilgiorno.it

[Luca Cerchione] Ausilio has basically finalized the signing of a BIG name for a good portion of the €60M budget reddit

Dai casi Ederson e Palestra a Carnesecchi e Alajbegovic: Giuntoli presenta la sua AtalantaConferenza stampa tutt'altro che banale per Cristiano Giuntoli, nel giorno della sua presentazione da neo direttore sportivo dell'Atalanta. tuttomercatoweb.com