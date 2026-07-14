Il direttore sportivo dell'Atalanta ha confermato che la squadra è sempre stata corretta nelle relazioni con tutti. Ha annunciato che si lavora al rinnovo del contratto per un portiere, mentre un altro resterà in rosa. La società ha deciso di ripartire dal nuovo acquisto per rafforzare la rosa e tornare a competere a livello europeo.

L'Atalanta ha scelto di ripartire da Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo della Dea avrà il compito di costruire una rosa capace di tornare a lottare per l'Europa che conta, cosa che nell'ultima stagione non è riuscita a fare dovendosi così accontentare della qualificazione alla Conference League., L'amministratore delegato Luca Percassi ha introdotto così l'ex Napoli e Juventus: "Fin dalla prima nostra telefonata ha dimsotrato una grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta. Da un mese e mezzo ha stravolto tante cose con grande dedizione e responsabilità portando un nuovo metodo di lavoro, persone di alto livello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Giuntoli: "Palestra? Sempre stati corretti con tutti. Per Ederson lavoriamo al rinnovo, Carnesecchi resta"

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