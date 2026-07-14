Il club sta negoziando il rinnovo di contratto del portiere. Il direttore sportivo ha confermato che si lavora sulla questione. Ha anche affermato che la società si comporta correttamente con tutti. Non sono stati forniti dettagli sullo stato avanzato delle trattative. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Bergamo.

Bergamo, 14 lug. - (Adnkronos) - "Sono onorato di essere qui, devo ringraziare Luca Percassi che penso sia uno dei più grandi manager in circolazione e un grande uomo di calcio. Ringrazio anche Antonio Percassi e Pagliuca che mi hanno accolto come un figlio. Ho accettato in un secondo, non puoi non innamorarti dell'Atalanta. Ogni anno questa squadra sforna tantissimi gioielli per il calcio europeo e mondiale. Sono orgoglioso di far parte di questo club". Così Cristiano Giuntoli nel corso della conferenza stampa di presentazione da direttore sportivo dell'Atalanta. E' stata l'occasione per trattare i temi più caldi del mercato degli orobici a partire dalla scelta di Maurizio Sarri come nuovo allenatore: "La prima cosa sulla quale ho puntato è l'identità, anche nella scelta di Sarri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuntoli: "Lavoriamo al rinnovo di Ederson, Palestra? Noi corretti con tutti'

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