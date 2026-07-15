Claudio Bigi, dell’azienda Erm Group, è stato confermato alla presidenza della sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028. La sezione locale rappresenta oltre cento imprese associate e più di 6 mila 300 dipendenti. Tra le priorità per il prossimo biennio: "Il potenziamento del dialogo con le istituzioni e l’attenzione ai temi che incidono sulla competitività delle imprese e sull’attrattività del territorio, a partire dalle infrastrutture e dai collegamenti". L’assemblea della sezione si è riunita nella sede di Città di Castello; confermato anche Angelo Benedetti, (dell’azienda Godioli & Bellanti), nel ruolo di vicepresidente ed è stato eletto il nuovo consiglio direttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assemblea di Confindustria. Claudio Bigi confermato alla guida

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