Stefano Poliani confermato alla guida del Digital Innovation Hub di Confindustria Lombardia

L’imprenditore Stefano Poliani è stato confermato alla guida del Digital Innovation Hub di Confindustria Lombardia per il periodo 2026-2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il rinnovo del suo incarico per i prossimi tre anni. La nomina riguarda il suo ruolo di leadership all’interno dell’organizzazione dedicata all’innovazione digitale nel settore industriale.

L’imprenditore Stefano Poliani è stato riconfermato alla guida del Digital Innovation Hub di Confindustria Lombardia per il triennio 2026-28. “Il mandato appena concluso – si legge un una nota – è stato all’insegna della trasformazione per il Dih Lombardia, che ha evoluto il proprio ruolo da facilitatore culturale della digitalizzazione ad attore operativo centrale nelle politiche industriali regionali e nazionali, grazie anche alla partecipazione ai principali progetti finanziati dal Pnrr, tra cui Mia Lombardia, Confindustria Innovation Hub e Damas”. “I risultati raggiunti – ha dichiarato Poliani – dimostrano che il Digital Innovation Hub Lombardia, con il prezioso coordinamento della rete dei Dih di Confindustria, è in grado di trasformare le opportunità pubbliche in valore reale per le imprese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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