Il presidente della Repubblica è stato accolto con una standing ovation all’arrivo all’Assemblea di Confindustria presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma. L’intervento si è svolto durante l’assemblea generale dell’associazione.

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all'Assemblea generale di Confindustria, svolta al Centro Congressi La Nuvola, a Roma. Presenti anche i Presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. I lavori assembleari sono stati aperti con l'esecuzione dell'Inno nazionale e con la proiezione di un video istituzionale, cui sono seguiti la relazione di Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria e l'intervento del Presidente Meloni. Nel corso dell'Assemblea è intervenuta, con un videomessaggio, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Standing ovation per Mattarella, al suo arrivo all'Assemblea di Confindustria alla Nuvola

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Mattarella accolto da una standing ovation alla Scala di Milano

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