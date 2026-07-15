Dopo 12 anni, Nicolò De Devitiis ha annunciato sui social di lasciare il programma televisivo. Nel messaggio, ha spiegato di aver meditato a lungo questa decisione e ha definito il suo percorso come una scuola. Ha aggiunto che ora è il momento di affrontare nuove sfide all’università.

“Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le iene”. Nicolò De Devitiis si congeda dal programma di Italia 1 dandone notizia sui propri social. In un lungo messaggio il volto tv spiega come da tempo stesse meditando di fare questo passo. Nel salutare i colleghi e quanti hanno lavorato con lui in tutti questi anni, De Devitiis ripercorre la strada fatta nella trasmissione a partire dalla prima foto che scattò nei panni di inviato, con il tipico completo nero e la camicia bianca: “Finisco da dove ho cominciato, con la prima foto che pubblicai da iena, per annunciare nel 2014 il mio primo servizio in onda ”. La gratitudine che il conduttore prova nei confronti del programma di Davide Parenti è tanta: “Questa per me è stata ‘LA’ scuola dove ho imparato a fare questo mestiere circondato da professionisti geniali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Lascio Le Iene, il posto più vero della tv. È stata una scuola, ma ora è il momento di diventare grandi e andare all’Università”: le parole di Nicolò De Devitiis

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Suddenly, a young man appeared and drove the aunt and her niece out of the house.

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