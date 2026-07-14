Nicolò De Devitiis lascia Le Iene | È il momento di diventare grandi saluto il posto più vero della tv

Nicolò De Devitiis ha annunciato su Instagram di aver lasciato il programma di Italia 1 dopo 12 anni. Nel messaggio, ha scritto che il suo periodo nel programma è stato una scuola e che ora desidera provare a crescere professionalmente. La decisione arriva dopo oltre un decennio di collaborazione con il programma, che ha definito come “il posto più vero della tv”.

Nicolò De Devitiis ha annunciato l'addio al programma di Italia 1 dopo 12 anni con un post su Instagram: "È stato la mia scuola, ora è il momento di provare a diventare grandi". Il ringraziamento a Davide Parenti che lo assunse nel 2014: "Mi ha cambiato la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Le Iene.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Anna Pettinelli lascia Amici, al suo posto arriva uno dei conduttori più amati della tv: il colpaccio di Maria De Filippi

Presentatrice lascia la Bbc per un disegno della figlia: “Il lavoro è la cosa più importante tra le meno importanti”Una presentatrice con oltre vent'anni di esperienza alla Bbc ha deciso di lasciare il suo incarico dopo aver visto un disegno realizzato dalla figlia...

Argomenti più discussi: Capri Music Awards 2026: l'isola si illumina con la grande musica; Capri Music Awards 2026: Samurai Jay, LDA e AKA 7even a Capri.

ho appena letto dell’addio di nicolò de devitiis a #leiene gran peccato x.com

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: È il momento di diventare grandi, saluto il posto più vero della tvNicolò De Devitiis ha annunciato l'addio al programma di Italia 1 dopo 12 anni con un post su Instagram: È stato la mia scuola, ora è il momento ... fanpage.it

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni: l’annuncio su InstagramNicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni. L'annuncio su Instagram: È arrivato il momento di andare all'Università. Il saluto a Davide Parenti ... lifestyleblog.it