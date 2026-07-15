Lasciato nell’auto Undicenne non respira E chiama la polizia

Un bambino di 11 anni è stato trovato privo di sensi nell’auto lasciata sotto il sole in un parcheggio di Cremona. La madre si era allontanata con il fratellino più piccolo. Alle 12.30 di lunedì, il bambino ha chiamato la polizia, riferendo di non respirare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale.

Ha lasciato in auto sotto il sole il figlio undicenne per allontanarsi con il fratellino. Lunedì, alle 12.30, nel parcheggio di un supermercato di Cremona si è sfiorata la tragedia. A segnalare quanto accaduto è stata, ieri, la Questura di Cremona. Il ragazzino nella vettura chiusa ha accusato problemi di respirazione. In questi giorni in città le giornate sono roventi, con temperature che arrivano a sfiorare i quaranta gradi. L’undicenne ha cercato di resistere e non riuscendo a contattare direttamente la mamma, ha deciso di comporre il numero di emergenza 112. La centrale operativa della Polizia ha inviato sul posto subito una Volante. L’intervento dei poliziotti è stato provvidenziale, gli agenti cercando di non agitare il ragazzino gli hanno dato istruzioni, in modo che riuscisse ad aprire il portellone posteriore del bagagliaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Lasciato nell’auto. Undicenne non respira. E chiama la poliziaCremona, la mamma si era allontanata col figlio più piccolo Avevo perso la cognizione del tempo. È stata denunciata. ilgiorno.it