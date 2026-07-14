Un bambino di 11 anni è stato salvato dalla polizia dopo aver chiesto aiuto in auto, chiusa sotto il caldo intenso. L'allarme è stato dato a mezzogiorno e mezza da un cliente del supermercato che aveva appena fatto la spesa. Il bambino si era sentito male a causa delle alte temperature. La madre del minore è stata denunciata per abbandono, mentre il bambino è stato soccorso e portato in ospedale.

A lanciare l'allarme, a mezzogiorno e mezza di lunedì, è stato un cliente del market che aveva appena terminato di fare la spesa: con Cremona nella morsa del caldo e la temperatura oltre i 35 gradi, si è accorto di un ragazzino che chiedeva aiuto chiuso dentro un'auto parcheggiata in uno degli stalli di servizio del supermercato e ha immediatamente allertato la polizia. Ad intervenire sono stati gli equipaggi di due Volanti della Questura: il ragazzino, undicenne, che secondo i riscontri raccolti era chiuso in macchina da quaranta minuti, era in effettive difficoltà respiratorie. I poliziotti lo hanno calmato e... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Cremona, undicenne chiuso in auto si sente male per il caldo e chiede aiuto: salvato dalla polizia. Denunciata la madre

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