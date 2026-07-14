Un’undicenne è stata trovata in stato di malessere all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole a mezzogiorno e mezza. La bambina si è sentita male a causa delle alte temperature ed è stata soccorsa dalla polizia. La madre è stata denunciata per abbandono e negligenza. Un testimone, un cliente del supermercato, ha segnalato la situazione dopo aver notato la bambina in difficoltà. La ragazzina è stata portata in ospedale per le cure del caso.

A lanciare l'allarme, a mezzogiorno e mezza di lunedì, è stato un cliente del market che aveva appena terminato di fare la spesa: con Cremona nella morsa del caldo e la temperatura oltre i 35 gradi, si è accorto di un ragazzino che chiedeva aiuto chiuso dentro un'auto parcheggiata in uno degli stalli di servizio del supermercato e ha immediatamente allertato la polizia. Ad intervenire sono stati gli equipaggi di due Volanti della Questura: il ragazzino, undicenne, che secondo i riscontri raccolti era chiuso in macchina da quaranta minuti, era in effettive difficoltà respiratorie. Non riusciva a uscire perché era stato impostato il blocco delle portiere. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Cremona, undicenne chiuso in auto si sente male per il caldo e chiede aiuto: salvato dalla polizia. Denunciata la mamma

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