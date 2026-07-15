L’Arsenal ha avviato la trattativa per acquistare Tzolis dal Club Brugge come possibile sostituto di Trossard. La società ha fatto sapere di essere interessata e sta negoziando con il club belga. Tzolis avrebbe espresso la volontà di trasferirsi ai Gunners. La trattativa si sta intensificando, con l’Arsenal che mostra decisione nel voler concludere l’affare.

L’Arsenal vuole Tzolis del Club Brugge per sostituire Trossard. Via alla trattativa con il Club Brugge. Il mercato dell’ Arsenal si accende con una decisa presa di posizione da parte di uno dei profili più caldi del panorama europeo. Christos Tzolis, talentuoso esterno offensivo del Club Brugge, ha espresso in modo chiaro e inequivocabile la propria preferenza per il futuro. Il nazionale greco ha deciso di rompere gli indugi, focalizzando la sua attenzione su un unico grande obiettivo: il trasferimento in Premier League alla corte di Mikel Arteta. Lo riporta Fabrizio Romano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Tzolis rifiuta le altre offerte: priorità assoluta all’Arsenal. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’Arsenal ha individuato il sostituto di Trossard: avanti tutta su Tzolis, lui vuole solo i Gunners! Cosa sta succedendo

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