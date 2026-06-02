I tifosi dell'Austria hanno confermato il contratto di Ralf Rangnick fino al 2028, garantendogli sostegno e fiducia. Tuttavia, il tecnico tedesco ha mostrato interesse per una possibile opportunità con il Milan, lasciando intendere che potrebbe cambiare idea. Rangnick non ha ancora preso una decisione definitiva, mentre le discussioni tra le parti sono in corso. La situazione resta aperta, senza annunci ufficiali.

Durante l'ultima amichevole pre-Mondiale contro la Tunisia, i tifosi dell'Austria hanno esposto uno striscione per chiedere il rinnovo di Rangnick: "Ralf, con te pronti per le isole #Euro2028", in riferimento all'Europeo in Gran Bretagna e Irlanda. "Non è un mistero che con l'Austria mi trovo bene", ha dichiarato il tecnico tedesco nel post-partita, ma la situazione è un po’ più complessa. Il rinnovo di contratto è sul tavolo, ma il CT non ha ancora firmato: la proposta del Milan può fare la differenza. La scorsa settimana Ralf Rangnick ha incontrato personalmente Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Al tecnico tedesco classe 1958 è stato proposto il ruolo di direttore tecnico della squadra rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Dall’Austria: “Rangnick, con te fino al 2028”, ma lui ha in testa solo il Milan. Ecco cosa sta succedendo

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