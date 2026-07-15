Un consigliere regionale del Pd in Lombardia ha dichiarato che il comizio tenuto a Napoli suscita paura. La frase, pronunciata durante un intervento pubblico, ha suscitato sorpresa tra i presenti. Romano, giovane e noto in televisione, ha espresso questa opinione senza ulteriori dettagli sul motivo di tale timore. La sua affermazione si inserisce nel dibattito politico sulla percezione di eventi pubblici e manifestazioni.

"Paura eh?", era il tormentone di Fabio De Luigi quando imitava Carlo Lucarelli a Mai dire gol. Ed è la tesi, piuttosto bizzarra, di Paolo Romano. Giovane e combattivo consigliere regionale della Lombardia del Partito democratico e volto assai gradito in tv dalla segretaria Elly Schlein. Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, parla del comizio del campo largo di Napoli tribolatissimo, tra contestazioni, insulti, occupazione del palco e, non ultime, polemiche interne per le frasi di Giuseppe Conte su Putin e la Russia. Roba da mandare in tilt una intera coalizione di centrosinistra, altro che rampa di lancio. ... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Paolo Romano del Pd sconcerta tutti: "Perché il comizio di Napoli fa paura"

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