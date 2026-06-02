Enrico Ruggeri ha commentato che durante i suoi concerti non fa discorsi politici, ma ha espresso preoccupazione per l’atmosfera politica attuale. La sua presa di posizione arriva dopo che un altro artista, Francesco De Gregori, era stato criticato dalla sinistra. Ruggeri ha affermato che l’aria politica è preoccupante, senza entrare in polemiche, sottolineando la sua volontà di mantenere la neutralità durante le esibizioni.

Dopo Francesco De Gregori, un altro grande artista finisce nel mirino della sinistra. Parliamo di Enrico Ruggeri, uno dei più grandi cantautori in circolazione, ora sotto attacco del Pd. Sì, perchè la sezione dem di Codogno ha espresso perplessità sulla sua partecipazione durante la rassegna musicale estiva del Comune in provincia di Lodi, in programma il 4 luglio. Il motivo? Le critiche sul Green pass e sui vaccini. Polemiche strumentali, stroncate direttamente dal cantante in un post su Instagram: "Stiano tranquilli, non sono uno di quelli che passa metà concerto a fare comizi, quando sono sul palco suono e al massimo presento qualche brano (in 30”). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo schiaffo di Ruggeri al Pd: "Ai concerti non faccio comizi. Ma l'aria che tira è preoccupante"

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Enrico Ruggeri: “A Codogno stiano tranquilli, non sono uno di quelli che passa metà concerto a fare comizi, quando sono sul palco suono. Comunque l’aria che tira è preoccupante. Censura”Enrico Ruggeri ha detto che a Codogno rimarrà concentrato sulla musica, senza fare discorsi durante i concerti.

Si parla di: Codogno e la Notte Bianca con polemica, Enrico Ruggeri chiarisce: Non farò comizi, ma tira un’aria preoccupante.

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