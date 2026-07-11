L' aria che tira anche Paolo Mieli umilia Toninelli | Solo a nominarlo
Durante una diretta su La7, Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, si è collegata con il programma “L’aria che tira”. La trasmissione si è svolta in un contesto di contestazioni provenienti da diverse parti, creando una situazione complicata per il conduttore. Tra i commenti fatti in trasmissione, Paolo Mieli ha commentato che solo a nominare un determinato politico si suscita una reazione negativa, evidenziando le tensioni presenti nel dibattito.
Una diretta complicata per David Parenzo. Dove si gira, da destra a sinistra, trova contestazioni. A L’aria che tira, su La7, si collega con l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone. In studio si sta parlando dell’operato di Matteo Salvini come ministro dei Trasporti e sul video la regia passa la foto del leader del Carroccio con una scritta sul muro assai gettonata a sinistra: «Salvini devi pensare ai treni! I treni maledizione! Ciuf ciuf!». Sardone, con il sorriso sulle labbra, lo fa notare al padrone di casa: «Le volevo dire una cosa Parenzo, ho visto che ha fatto una grafica terribile sul Ministro Salvini sulla puntualità dei treni e quant’altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
L'America può far cadere il governo Meloni Paolo Mieli: No, ma può fare di peggio ovvero ...
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L'aria che tira, Sardone incalza Parenzo: "Grafica terribile, con Toninelli non la ricordo"
L'aria che tira, Sara Kelany allarga le braccia e umilia il grillino: "Ah, questa poi..."In un dibattito televisivo, il senatore del Movimento 5 Stelle ha mostrato un atteggiamento aggressivo, commentando con tono sarcastico e umiliante...
Temi più discussi: Trump attacca Meloni, Paolo Mieli: La tratta come una persona che ha tradito un segreto condiviso; L'Aria che Tira, la puntata integrale del 6/7/2026; Trump attacca Meloni, Minzolini: La cosa migliore è mantenere una distanza istituzionale; L'aria che tira, anche Paolo Mieli umilia Toninelli: Solo a nominarlo...
Guardando L'aria che tira, dopo aver ascoltato le perle di saggezza del vero giornalismo con @paolomieli , senti quello che dice la moglie di Andrea Romano (la signora del Grande Fratello VIP) e ti accorgi della fine che sta facendo il giornalismo. x.com
Matteo Renzi torna ad attaccare Giorgia Meloni. Ospite a L'Aria che Tira, il leader di Italia Viva ha criticato la gestione dei rapporti con Donald Trump, sostenendo che nessun presidente del Consiglio si sarebbe trovato in una situazione simile. Secondo Renzi, facebook
Trump attacca Meloni, Paolo Mieli: La tratta come una persona che ha tradito un segreto condivisoA L'Aria Che Tira, Paolo Mieli ha offerto la sua lettura dello scontro tra Trump e Meloni: il presidente americano, dice, la sta trattando come una persona con cui condivideva un segreto che lei ... la7.it
L'aria che tiraParenzo analizza il nuovo attacco di Trump a Meloni alla vigilia del vertice Nato e le ricadute politiche tra Italia e Usa. la7.it