L' aria che tira anche Paolo Mieli umilia Toninelli | Solo a nominarlo

Durante una diretta su La7, Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, si è collegata con il programma “L’aria che tira”. La trasmissione si è svolta in un contesto di contestazioni provenienti da diverse parti, creando una situazione complicata per il conduttore. Tra i commenti fatti in trasmissione, Paolo Mieli ha commentato che solo a nominare un determinato politico si suscita una reazione negativa, evidenziando le tensioni presenti nel dibattito.

Una diretta complicata per David Parenzo. Dove si gira, da destra a sinistra, trova contestazioni. A L’aria che tira, su La7, si collega con l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone. In studio si sta parlando dell’operato di Matteo Salvini come ministro dei Trasporti e sul video la regia passa la foto del leader del Carroccio con una scritta sul muro assai gettonata a sinistra: «Salvini devi pensare ai treni! I treni maledizione! Ciuf ciuf!». Sardone, con il sorriso sulle labbra, lo fa notare al padrone di casa: «Le volevo dire una cosa Parenzo, ho visto che ha fatto una grafica terribile sul Ministro Salvini sulla puntualità dei treni e quant’altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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