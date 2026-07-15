L’Argentina si distingue come simbolo di poesia ed epica nel calcio, con la nazionale che incanta per il suo stile. Scaloni ha modificato la formazione, riuscendo a ribaltare una partita contro un avversario di rilievo. Nel frattempo, l’allenatore tedesco Tuchel è coinvolto in un altro contesto, senza dettagli specifici. La squadra argentina continua a rappresentare una delle espressioni più artistiche del calcio, mantenendo vivo il suo fascino.

L’Argentina è tremendamente la più poetica ed epica rappresentazione del pallone.. Ne devono ancora mangiare di empanadas gli inglesi. Serve Scaloni che cambia e la ribalta. Hey Jude hai visto il tuo allenatore? Tuchel, God Save the football. Come si fa a giocare una semifinale in questo modo? Intanto, non c’è discussione, è stata la partita più bella di questo mondiale. L’Argentina l’ha vinta con l’ultimo cambio, la mossa della disperazione. Con Lautaro Martinez che ha saputo essere, finalmente, decisivo pure in palcoscenici d’élite. Sessant’anni dall’ultima vittoria per gli inglesi; quarant’anni da Mexico ’86. L’Argentina è tremendamente la più poetica ed epica rappresentazione del pallone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Argentina è letteratura, è Messianica. Ma è anche Scaloni che ribalta partita e Tuchel

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