Un video inedito mostra un uomo che urla in faccia a un allenatore argentino durante una partita tra Argentina ed Egitto. Nell’audio si sente una frase che accusa la partita di essere truccata. Secondo alcune fonti, ci sarebbero state pressioni sull’arbitro prima dell’incontro. Si parla di interessi legati a marketing e soldi, senza ulteriori dettagli ufficiali.

“Sembra che l’Argentina abbia esercitato pressioni sull’arbitro prima della partita, e questo è stato il risultato. Tutto è una questione di marketing e soldi. Vogliono che Messi, campione del mondo, resti in corsa nel torneo”. Lo sfogo di Hossam Hassan dopo Argentina-Egitto ha fatto il giro del mondo negli ultimi giorni. L’allenatore egiziano ha protestato per alcune scelte arbitrali a suo dire molto discutibili e ha denunciato tutto nel post gara. Egypt national team coach Hossam Hassan was shouting in Lionel Scaloni’s face in the tunnel after the Argentina vs Egypt match.???? The Argentina coach completely ignored the shouts.????????? pic.twitter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Argentina-Egitto, spunta un video inedito: Hassan urla in faccia a Scaloni. “È una partita truccata”

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