La Spagna ha battuto la Francia 2-0 e si è qualificata per la finale del Mondiale. La partita si è svolta senza recupero e con una netta supremazia della squadra iberica. La Francia, con giocatori come Dembelé, Mbappé e Olise, è stata eliminata senza possibilità di rimonta. La vittoria spagnola ha concluso la sfida con un risultato che ha sorpreso molti, eliminando una delle favorite del torneo.

La sfida più attesa si è chiusa con un epilogo piuttosto sorprendente. La grande favorita di questo Mondiale, la Francia di Dembelé, Mbappé e Olise, è stata eliminata senza troppe attenuanti da un’ottima Spagna. Fin da inizio gara, gli iberici hanno tenuto il pallino del gioco e hanno fatto girare a vuoto i transalpini grazie a una prestazione maiuscola del centrocampo, in particolare di Rodri. Nel corso della partita, le cose non sono cambiate, anzi si è accanita anche la sfortuna di una serata storta sui ragazzi di Deschamps. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - La Spagna è la prima finalista del Mondiale! Francia battuta 2-0

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FRANCIA - SPAGNA 0-2: LA PRIMA FINALISTADELUSIONE FRANCIA

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