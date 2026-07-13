L’Argentina ha deciso di indossare la seconda maglia per la semifinale contro l’Inghilterra, come avvenuto nel 1986. La scelta segue una tradizione scaramantica, riprendendo una strategia adottata in passato in occasioni importanti. La partita è prevista per mercoledì e vedrà in campo giocatori come Harry Kane e Lionel Messi. La sfida tra le due nazionali richiama ricordi storici e momenti significativi di passato.

La semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo ma la mente di molti torna a quel 22 giugno 1986, giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano de Dios e gol del secolo., A distanza di quarant'anni, l'Albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia e ha chiesto alla Fifa di poter utilizzare la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986., Seppur leggermente diversa da un punto di vista cromatico, la divisa sembra portare bene alla nazionale tre volte campione del mondo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina scaramantica: contro l'Inghilterra userà la seconda maglia come nel 1986

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