L’Argentina è in finale ai Mondiali

L’Argentina ha battuto l’Inghilterra per 2-1 nella semifinale dei Mondiali. La squadra britannica era in vantaggio fino all’85esimo minuto, quando un gol di Enzo Fernández ha pareggiato. Nella fase di recupero, al 92esimo, Lautaro Martínez ha segnato il gol decisivo. La partita si è conclusa con l’Argentina in finale, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale.

L’Argentina ha vinto contro l’Inghilterra la seconda semifinale dei Mondiali, che fino all’85esimo minuto stava perdendo per 1-0. Ha infine vinto per 2-1, grazie ai gol segnati da Enzo Fernández all’85esimo e da Lautaro Martínez al 92esimo. Martinez, attaccante dell’Inter, era entrato in campo pochi minuti prima. In entrambi i gol a fare l’assist è stato il 39enne Lionel Messi. In finale l’Argentina troverà la Spagna, che il 14 luglio ha battuto la Francia nell’altra semifinale di questi Mondiali. L’Argentina è arrivata in finale superando i gironi in apparente tranquillità (ha vinto 3-0 contro l’Algeria, 2-0 contro l’Austria e 3-1 contro la Giordania). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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L'ARGENTINA È INCREDIBILE: RIMONTA L'INGHILTERRA E VA IN FINALE | CRONACHE MONDIALI

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