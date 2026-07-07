L'Argentina ha conquistato i quarti di finale dei Mondiali dopo aver battuto 3-2 l'Egitto negli ottavi. La squadra era sotto di due gol a 15 minuti dalla fine, ma Lionel Messi ha contribuito alla rimonta: nel primo tempo aveva sbagliato un rigore, poi ha assistito Romero per il gol del 2-1 e ha segnato il 2-2 con un tiro di sinistro. La partita si è conclusa con il gol decisivo che ha portato l'Argentina avanti.

L’Argentina ha battuto 3-2 l’Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, in una partita che fino a un quarto d’ora dalla fine stava perdendo 2-0. Poi però Lionel Messi, che nel primo tempo aveva sbagliato un rigore, ha fatto l’assist per il gol del 2-1 di Cristian Romero, e ha segnato lui stesso il 2-2 con un bel tiro di sinistro. In precedenza l’Egitto aveva sbloccato la partita al 14° con un gol di testa di Yasser Ibrahim, e a metà del secondo tempo aveva segnato il gol del 2-0 con Zico, dopo un perfetto contropiede. Il finale di partita è stato molto concitato: entrambe le squadre hanno provato a vincerla subito, e alla fine ci è riuscita l’Argentina, con un colpo di testa di Enzo Fernandez su assist di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’Argentina è ai quarti di finale dei Mondiali grazie a una rimonta clamorosa

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ARGENTINA - AUSTRIA Messi con una doppietta diventa il Miglior Marcatore dei Mondiali! Farà il bis

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