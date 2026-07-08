Mondiali 2026 | Svizzera – Colombia 0-0 4-3 ai rigori – Vargas prenota la sfida ai quarti di finale contro l’Argentina

Durante la partita, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare nei 90 minuti, portando il risultato sullo 0-0. La sfida si è decisa ai rigori, con la Svizzera che ha vinto 4-3. Ruben Vargas ha calciato il rigore decisivo. La vittoria permette alla squadra di avanzare ai quarti di finale contro l'Argentina, prima volta in 72 anni che raggiunge questa fase del torneo.

2026-07-08 01:12:00 Giorni caldissimi in redazione! Ruben Vargas ha segnato il rigore decisivo consentendo alla Svizzera di raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo per la prima volta in 72 anni vincendo ai rigori contro la Colombia. La Svizzera, senza il talismano del torneo Johan Manzambi, ha avuto la fortuna di non restare indietro in una gara cauta a Vancouver, dove la Colombia ha avuto la migliore occasione. Era da quando aveva ospitato il torneo nel 1954 che la Svizzera non aveva sperimentato la gioia di passare ai quarti, ma il sostituto Vargas ha risolto una serie di rigori che hanno visto la Colombia fallire due volte da 12 yard, la squadra sudamericana perdere ai rigori negli ottavi per la seconda volta in altrettante presenze nel torneo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Mondiali 2026: la Svizzera supera la Colombia ai rigori dopo lo 0-0 al 120esimo e passa il turno

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