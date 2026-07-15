L’arbitro è il preferito di Messi | scoppia la bufera prima di Inghilterra-Argentina

Da thesocialpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dalla semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, si solleva una polemica sulla designazione arbitrale. Si sostiene che l’arbitro sia il preferito di uno dei giocatori chiave della squadra argentina. La questione ha scatenato reazioni sui social e tra gli addetti ai lavori, con critiche sulla neutralità della scelta. Nessuna conferma ufficiale sulla decisione, ma l’attenzione si concentra sulla figura dell’arbitro designato per la partita.

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La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si accende già prima del fischio d’inizio. A poche ore dalla sfida che vale un posto in finale, in Inghilterra è esplosa una nuova polemica sulla designazione arbitrale. Al centro delle accuse c’è Ismail Elfath, direttore di gara marocchino naturalizzato statunitense, indicato da parte della stampa britannica come il presunto “ arbitro preferito di Lionel Messi “. Da qui sono ripartite nuove teorie secondo cui la Fifa starebbe favorendo l’Albiceleste nel cammino verso il titolo mondiale. Le indiscrezioni, rilanciate in particolare dal Daily Mail, si inseriscono nel clima di sospetti che accompagna l’Argentina fin dagli ottavi di finale contro l’Egitto, quando le decisioni arbitrali avevano provocato durissime proteste da parte della nazionale africana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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