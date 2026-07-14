Argentina-Inghilterra una sfida dai corsi e ricorsi storici, con la Mano de Dios di Maradona apice di una rivalità che va oltre i confini sportivi. E proprio questa gara ha acceso i riflettori dei complottisti, di chi sostiene come sia un Mondiale quasi “cucito” addosso a Messi, con l’Argentina favorita sia dalla compilazione dei gironi e del tabellone al campo, con diversi arbitraggi che hanno lasciato perplessi. E proprio l’arbitro è un punto focale. Come scrive il Daily Mail: “ I timori di un presunto favoritismo nei confronti dell’Argentina ai Mondiali sono aumentati dopo che la FIFA ha confermato che sarà il marocchino-statunitense Ismail Elfath, arbitro considerato il ‘preferito’ di Lionel Messi, a dirigere l’attesissima semifinale tra l’Inghilterra e i campioni del mondo in carica”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Argentina-Inghilterra sarà diretta dall’arbitro preferito da Messi

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